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Факты / Україна

Немного лучше: глава Пентагона сравнил “вагнеровцев” с регулярной армией РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наемники ЧВК Вагнера показали себя в войне немного более эффективными, чем регулярная армия России.

Об этом он заявил во время поездки на Ближний Восток.

Глава Пентагона говорит, что США видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.

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— Но вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели примерных действий российских войск в больших масштабах, – говорит Остин.

По его мнению, методы “вагнеровцев” были интересны, но немыслимы. В частности, подчеркнул глава Пентагона, ЧВК использовали каторжников, заключенных, “чтобы регулярно управлять своим наступлением”.

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– Однако я не думаю, что они продолжают вербовать из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересны, откровенно говоря, немыслимы, — подчеркнул Ллойд Остин.

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