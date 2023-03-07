В чем сложность обучения на западных самолетах: объяснение Воздушных сил ВСУ

Март, 07 в 10:51

Система управления западных и советских боевых самолетов сильно отличается, поэтому два украинских пилота отправились в США для определения сроков и средств для возможного обучения.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Они (партнеры, – Ред.) хотят понять уровень подготовки украинских пилотов, поскольку философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой. Приводил пример, даже ручка управления советских самолетов, истребителей, находится посередине, там (в западных самолетах, — Ред.) находится сбоку. Бортовое оборудование, которое нужно тоже понять, как оно работает, — объяснил спикер.

Он отметил, что обучение для овладения западными самолетами должны пройти не только украинские пилоты, но и военные инженеры, обеспечивающие работу авиации.