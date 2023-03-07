Все идет к тому, что РФ придется принимать “непростое решение” по левому берегу – ИС

Март, 07 в 12:13

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что после освобождения Херсона российские войска на левом берегу Днепра находятся в очень невыгодном положении, поэтому вскоре окупантам придется бежать и оттуда.

— В декабре стало очевидным, что ВСУ развернули процесс формирования на временно оккупированном левом берегу Херсонской области буферной зоны, в которой российским оккупантам было максимально некомфортно находиться. Это достигалось посредством регулярного огневого давления на позиции и объекты РОВ, посредством превосходства правого берега над левым, большей дальности и точности артиллерии ВСУ, — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас российские войска могут только обстреливать мирное население и проводить поступательный отвод своих подразделений из данной зоны для минимизации потерь, которые почти не восполняются, поскольку все резервы отправляются под Бахмут.

— Я не удивлюсь, если по левому берегу командование РОВ будет принимать очередное “непростое решение”, но пока об этом рано говорить. Рано, но все к этому идет, и ВСУ этот процесс ускоряют, регулярно подгоняя левобережное стадо к правильным выводам, — подытожил Коваленко.

На днях Силы обороны Украины уничтожили на Херсонщине три моторных лодки вместе с российскими диверсантами в районе Большого Потемкинского острова.

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Этот остров расположен вблизи Херсона, его освободили от российских оккупантов 2 января 2023 года, однако он остается в серой зоне.

Источник: Александр Коваленко