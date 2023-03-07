Март, 07 в 13:26

Недавно Верховной Раде Украины было предложено разрешить выезжать за границу во время действия военного положения студентам иностранных вузов, спортсменам и другим гражданам, подлежащим мобилизации. Один из таких законопроектов – №9074.

Что известно о законопроекте №9074, и что он изменит – читайте в материале.

Что изменит законопроект №9074

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Адвокат Александр Жовтан отмечает, что документом №9074 предлагается обеспечить возможность украинским спортсменам выезжать за границу в условиях военного положения для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Документ касается не только спортсменов, но и других военнообязанных граждан. То есть, этот закон касается мужчин, не подлежащих призыву во время мобилизации. А за границу смогут выехать, например, студенты.

Для выезда за границу необходимо будет получить письменное согласование по военкомату, а также нотариально заверенную письменную обязанность вернуться в Украину не позднее 30 дней после выезда.

Граждане, которые не вернутся в указанный срок, все же будут нести ответственность. Причем можно будет откупиться от такой ответственности путем перечисления средств на ВСУ (один прожиточный минимум – за один день просрочки).

Также рекомендуют четко закрепить в законодательстве запрет препятствовать гражданам, не подлежащим мобилизации, выезжать за границу.