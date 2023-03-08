США изучают возможность интеграции украинской авиации с американскими ракетами — Politico

Март, 08 в 9:41

США рассматривают вопрос усиления украинской авиации, в том числе среди вариантов – интеграция существующей авиации с американскими ракетами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники. В случае положительного решения задачи удастся решить вопрос дополнительной огневой мощи и ПВО Украины.

Отмечается, что в США изучают вопросы интеграции передовых американских ракет класса “воздух – воздух” средней дальности AIM-120, предназначенных для стрельбы из западных истребителей, таких как американские F-16, с украинскими истребителями советского образца – МиГ. Сообщается, что некоторые из таких ракет уже находятся на вооружении у Украины, но используют их в системах противовоздушной обороны.

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При этом главной проблемой здесь является то, что американская система и советская – довольно разные. Для интеграции недостаточно только установить ракету на истребитель, его система должна “видеть” эту ракету.

Поэтому, собственно, проблемой является то, как совместить американские ракеты с истребителями советского образца и их системой.

Однако в Пентагоне отказались комментировать эту информацию, учитывая вопросы безопасности. Однако там уверяют – Вашингтон поддерживает регулярную связь с Киевом относительно военной помощи, но из соображений безопасности публично это обговаривать не будут.