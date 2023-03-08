Враг пытается продавить оборону Купянска и несет потери — Череватый

Март, 08 в 11:47

Оккупанты уже несколько недель атакуют населенные пункты на Лиманско-Купянском направлении. За минувшие сутки там зафиксировано шесть боестолкновений с врагом, РФ понесла значительные потери живой силы.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

– На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в основном они пытаются накрывать населенные пункты, прилегающие к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель, — сказал он.

Череватый отметил, что враг пытается проводить украинскую оборону. В частности, накрывает артилерией в районе Гряниковки, Белогоровки, Выемки, Спирного, Невского, Федоровки.

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– 184 обстрела было за эти сутки, шесть боестолкновений на этом направлении, где враг потерял 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен, — отметил он.

Представитель восточной группировки войск рассказал, что на этом направлении враг больше всего применяет бронетехнику, и добавил, что за сутки был уничтожен танк Т-72, две ББМ и два склада с боеприпасами.