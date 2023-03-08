Высший европейский суд отменил санкции против матери Пригожина
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Высший европейский суд отменил введение санкций против Виолетты Пригожиной, матери владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Виолетта Пригожина была внесена в список санкций Евросоюза за день до начала полномасштабной агрессии России, однако поступил запрос об отмене наложенных на нее санкций.
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ЕС отметил, что деловые связи Пригожиной с ее сыном сделали ее соучастницей российской агрессии.
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— Суд отменяет ограничительные меры, примененные к госпоже Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины, — цитирует телеканал решение суда.
Там говорится, что суд не получил достаточно информации, необходимой для наложения санкций.