Высший европейский суд отменил санкции против матери Пригожина

Март, 08 в 15:34

Высший европейский суд отменил введение санкций против Виолетты Пригожиной, матери владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Виолетта Пригожина была внесена в список санкций Евросоюза за день до начала полномасштабной агрессии России, однако поступил запрос об отмене наложенных на нее санкций.

ЕС отметил, что деловые связи Пригожиной с ее сыном сделали ее соучастницей российской агрессии.

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— Суд отменяет ограничительные меры, примененные к госпоже Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины, — цитирует телеканал решение суда.

Там говорится, что суд не получил достаточно информации, необходимой для наложения санкций.