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Факты / Україна

ВСУ ликвидировали уже 155,5 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на 378-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже более 155 тыс. российских оккупантов.

Только в течение 7 марта Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 700 захватчиков.

Кроме того, украинские военные сожгли четыре вражеских танка, девять бронированных машин, семь артсистем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Также ВСУ накануне приземлили три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 8 марта 2023

  • личного состава – около 155 530 (+700),
  • танков ‒ 3 436 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 723 (+9),
  • артиллерийских систем – 2 463 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 488,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 253,
  • самолетов – 303,
  • вертолетов – 289,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 098 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 873,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 330 (+7),
  • специальной техники – 236.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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