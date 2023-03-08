ВСУ ликвидировали уже 155,5 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на 378-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже более 155 тыс. российских оккупантов.
Только в течение 7 марта Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 700 захватчиков.
Кроме того, украинские военные сожгли четыре вражеских танка, девять бронированных машин, семь артсистем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Сейчас смотрят
Также ВСУ накануне приземлили три беспилотника оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 8 марта 2023
- личного состава – около 155 530 (+700),
- танков ‒ 3 436 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 6 723 (+9),
- артиллерийских систем – 2 463 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 488,
- средств противовоздушной обороны ‒ 253,
- самолетов – 303,
- вертолетов – 289,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 098 (+3),
- крылатых ракет ‒ 873,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 330 (+7),
- специальной техники – 236.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.