Март, 08 в 7:55

Украинские защитники на 378-е сутки полномасштабной войны ликвидировали уже более 155 тыс. российских оккупантов.

Только в течение 7 марта Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 700 захватчиков.

Кроме того, украинские военные сожгли четыре вражеских танка, девять бронированных машин, семь артсистем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Также ВСУ накануне приземлили три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 8 марта 2023

личного состава – около 155 530 (+700),

танков ‒ 3 436 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6 723 (+9),

артиллерийских систем – 2 463 (+7),

реактивных систем залпового огня – 488,

средств противовоздушной обороны ‒ 253,

самолетов – 303,

вертолетов – 289,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 098 (+3),

крылатых ракет ‒ 873,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 330 (+7),

специальной техники – 236.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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