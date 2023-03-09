Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны — Гуменюк

Март, 09 в 10:22

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Враг распределил атаку на волны, есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Предварительно есть информация о попадании в объекты критической инфраструктуры в нашей зоне ответственности. Они, собственно, и были целью врага во время этих массированных ракетных атак. Они пытались вывести их из строя. Есть попадания в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Криворожской областях. К счастью, обошлось без человеческих потерь, — сказала она.

По ее словам, оккупанты пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит, и усыпить бдительность сил ПВО.

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— Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО и Шахедами в начале атак, затем были применены ракеты различного типа: и Х-22, и Х-101, и Х-59 с воздушного базирования, а также были применены высокоточные ракеты Калибр, — добавила Гуменюк.

Она подытожила, что всего в зоне ответственности Сил обороны Юга было отработано 19 воздушных целей врага, среди которых 18 ракет и один разведывательный беспилотник.

Фото: Воздушное командование Запад