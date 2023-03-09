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Факты / Україна

Карта боевых действий на 09.03.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники отбили более 110 атак российских оккупантов, которые продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 09.03.2023

Карта бойових дій 8 березня 2023

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Источник: Генштаб ВСУ
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