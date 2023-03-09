Факты / Україна Март, 09 в 8:18 Карта боевых действий на 09.03.2023 – ситуация на фронте Татьяна Забожко, редактор ленты Фото: Генштаб ВСУ Украинские защитники отбили более 110 атак российских оккупантов, которые продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Карта боевых действий в Украине на 09.03.2023 Сейчас смотрят Источник: Генштаб ВСУ Теги: Война в Украине, Карта, Російська агресія, РФ Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!