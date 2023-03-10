Март, 09 в 22:52

В результате массированной ракетной атаки РФ самая сложная ситуация с электроснабжением на Харьковщине и Житомирщине.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

— На Житомирщине днем удалось восстановить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и в распределительных сетях. Вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак, — говорится в сообщении.

Учитывая сложность полученных повреждений, комплекс ремонтных работ на Житомирщине может длиться до двух недель. Сейчас в области вводят график плановых отключений света.

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— Наши специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы запитки потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем, — сообщили в Укрэнерго.

В Одесской области введены плановые графики отключений. В Днепровском регионе сетевых ограничений нет.

Питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины, прерванное обстрелами врага, было сегодня восстановлено.