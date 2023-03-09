Нет воды и света: РФ ударила дронами по Житомиру
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Ночью 9 марта российские войска нанесли удар по Житомиру дронами-камикадзе типа Shahed.
После вражеской атаки в городе нет воды, в большинстве домов отсутствует электроснабжение.
К счастью, никто не пострадал.
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– Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное.
Я думаю, что через несколько часов мы сможем подать воду и тепло. Вывести электротранспорт нет мощностей, – сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам, жителей и гостей города ждет очень много ограничений электроснабжения.
На объектах критической инфраструктуры запустят генераторы.