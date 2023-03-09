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Факты / Україна

Нет воды и света: РФ ударила дронами по Житомиру

Татьяна Забожко, редактор ленты
Нет воды и света: РФ ударила дронами по Житомиру
Фото: Getty Images

Ночью 9 марта российские войска нанесли удар по Житомиру дронами-камикадзе типа Shahed.

После вражеской атаки в городе нет воды, в большинстве домов отсутствует электроснабжение.

К счастью, никто не пострадал.

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– Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное.

Я думаю, что через несколько часов мы сможем подать воду и тепло. Вывести электротранспорт нет мощностей, – сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, жителей и гостей города ждет очень много ограничений электроснабжения.

На объектах критической инфраструктуры запустят генераторы.

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