Март, 09 в 7:53

Ночью 9 марта российские войска нанесли удар по Житомиру дронами-камикадзе типа Shahed.

После вражеской атаки в городе нет воды, в большинстве домов отсутствует электроснабжение.

К счастью, никто не пострадал.

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– Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное. Я думаю, что через несколько часов мы сможем подать воду и тепло. Вывести электротранспорт нет мощностей, – сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, жителей и гостей города ждет очень много ограничений электроснабжения.

На объектах критической инфраструктуры запустят генераторы.