Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Новая атака РФ. 40% потребителей Киева — без отопления, верхние этажи могут быть без воды — КГГА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Опалення
Фото: Depositphotos

После новой ракетной атаки по Киеву 40% потребителей столицы сейчас без отопления, на верхних этажах может отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

— В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы сейчас без отопления, — написал он.

В КГГА отметили, что из-за перебоев с электричеством наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города. Сейчас водопроводные насосные станции Киевводоканала продолжают работать.

Сейчас смотрят

— Давление в сетях стабилизировано, но еще может наблюдаться отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, — говорится в сообщении.

В ряде регионов Украины в ночь на 9 марта 2023 года прогремели взрывы.

Читайте
Во Львовской области ракета упала в жилой зоне, есть погибшие — ОВА

Источник: Виталий Кличко, КГГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка