Новая атака РФ. 40% потребителей Киева — без отопления, верхние этажи могут быть без воды — КГГА
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После новой ракетной атаки по Киеву 40% потребителей столицы сейчас без отопления, на верхних этажах может отсутствовать водоснабжение.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
— В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы сейчас без отопления, — написал он.
В КГГА отметили, что из-за перебоев с электричеством наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города. Сейчас водопроводные насосные станции Киевводоканала продолжают работать.
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— Давление в сетях стабилизировано, но еще может наблюдаться отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, — говорится в сообщении.
В ряде регионов Украины в ночь на 9 марта 2023 года прогремели взрывы.
Источник: Виталий Кличко, КГГА