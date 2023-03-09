Новая атака РФ. 40% потребителей Киева — без отопления, верхние этажи могут быть без воды — КГГА

Март, 09 в 8:49

После новой ракетной атаки по Киеву 40% потребителей столицы сейчас без отопления, на верхних этажах может отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

— В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы сейчас без отопления, — написал он.

В КГГА отметили, что из-за перебоев с электричеством наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города. Сейчас водопроводные насосные станции Киевводоканала продолжают работать.

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— Давление в сетях стабилизировано, но еще может наблюдаться отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, — говорится в сообщении.

В ряде регионов Украины в ночь на 9 марта 2023 года прогремели взрывы.

Источник: Виталий Кличко, КГГА