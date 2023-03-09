Март, 09 в 19:45

Военнослужащий РФ, не сдерживаясь, рассказывает свое отношение к войне в Украине и прогнозирует будущее для верхушки Российской Федерации.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Оккупант жалуется, что несмотря на окончание контракта, россиян дальше отсылают воевать, а в ответ на беззаконие говорят, чтобы те подавали в суд.

Сейчас смотрят

На что его собеседник отвечает, что оккупанту следует прийти в штаб, отбросить оружие и сидеть, отказываясь служить.

Российский военный говорит, что рассматривает вариант найти сотрудника ФСБ РФ, чтобы рассказать тому, что происходит и привлечь к ответственности других сотрудников ФСБ и командиров.

– То есть получается, что это удержание незаконное, незаконное удержание человека. Получается, это вообще это kidnapping, терроризм, бл*дь, похищение и удержание, – жалуется собеседник оккупанта.

Россияне также обсуждают, что пока с российской стороны на фронте полный беспорядок – по телевизору выступают с красноречивыми речами.

– Какой-то, нах*й, “антитерроризм-ху*зм”, х*ета все это полнейшая. Народ они, бл*дь, хотят сберечь мирный. Я не буду, хочу высказаться, но боюсь, меня потом за это посадят, – жалуется российский военный.

Сравнивая российско-украинскую войну с вторжением советских войск в Афганистан, он называет вторжение в Украину никому не нужным и таким, которое еще хуже, чем в Афганистане.

– Тут ничего, нах*й никому не нужно. Это просто геноцид, просто *бучий геноцид, нах*й. Отсеивание народа, нах*й. Это военный полигон, где, нах*й, весь мир испытывает свое оружие, – рассказывает оккупант.

В то же время собеседник оккупанта рассказывает, что в России на эту войну граждан призывают, хотя потери среди россиян – огромные.

– Не, ну, 200-х, как бы не так дох*я, но, бл*дь, 300-х, покалеченных, пох*еченных – пачками, – рассказывает российский военный.

При этом собеседник жалуется на “мясорубку под Бахмутом”.

– Вот то, что по телевизору п*здят: “Мы красавцы! Мы за мир, за все прочее, бл*дь. Мы народ защищаем и бла-бла…бережем” – всё это полнейший п*здёж, – говорит оккупант;

По мнению оккупанта, россияне, вернувшиеся с войны, будут сносить военкоматы и правительственные здания в России.

– Если эту х*йню не прекратят, то уже скоро и х*хлов реально в Кремль мы сами проводим, – говорит россиянин.

Кроме того, оккупант жалуется, что их оставили в посадке сидеть в качестве нового “пушечного мяса” для украинской артиллерии.

По его словам, на передовой мало мобилизованных российских солдат с реальным боевым опытом, хотя власти РФ говорили, что первыми пойдут те, кто раньше воевал.

– Если сейчас в ближайшие пару месяцев Вовка (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) всю эту х*йню не предотвратит, п*зда ему будет, – жалуются россияне.

Кроме того, оккупанты предполагают, что Путин уже готовит планы отступления.

Фото: ГУР