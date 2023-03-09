Март, 09 в 21:34

Среди группировок армии РФ есть подразделения российского СОБРа, функцией которых является подавление бунтов и нежелание продолжать воевать против украинских Сил обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал Алексей Дмитрашковский, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Он рассказал, что российские оккупанты в последнее время все больше устают, хотя и активно атакуют позиции ВСУ большими силами.

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— Ситуация остается и дальше сложной, поскольку враг, очень активно использует ствольную артиллерию, РСЗО и постоянно обстреливает позиции (ВСУ, — Ред.) и населенные пункты, которые находятся неподалеку от наших позиций, — сказал Дмитрашковский.

Представитель Таврического направления подтвердил информацию о том, что российские оккупанты отказываются идти штурмовать позиции ВСУ под Бахмутом.

— Начнем со 155-й бригады. За последний месяц там трижды сменили командира бригады. Новоназначенного командира бригады доставили в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Он отказывается вести боевой состав в бой, поскольку мотивирует это отсутствием боеприпасов и низкой дисциплиной, — рассказал Дмитрашковский.

По его словам, к оккупантам подошло пополнение живой силы, которые после двух боевых столкновений также отказываются идти в наступление, мотивируя это тем, что командование ВС РФ непутевое и посылает людей на убой.

— Также поступила информация о 126 бригаде (ВС РФ, — Ред.), которая также отказывается идти (в наступление, — Ред.), — сказал он.

Отдельно Дмитрашковский говорит, что одно из подразделений РСЗО врага писало письма командованию РФ, поскольку оккупанты отказываются идти на штурм позиций украинских войск.

В то же время спикер Таврического направления добавил, что сегодня нет подразделений врага, которые бы в полном составе отказались идти в наступление против Украины.

— То, чтобы полностью отказались, то о таких подразделениях мы пока не можем сказать. Потому что есть подразделения СОБР, которые подавляют бунты. Также там работают офицеры Министерства обороны РФ, которые пытаются стабилизировать ситуацию, но мы видим все равно, что штурмы продолжаются, — рассказал он.

По словам Дмитрашковского, часть сил с Запорожского направления враг перебрасывает под Угледар.

Он также прокомментировал, сколько необходимо ежедневно потерь среди россиян, чтобы у оккупационных войск РФ началась паника.

— Для того, чтобы совсем наступила паника в рядах военнослужащих Российской Федерации, то это должно быть в день потери России около 2 тыс. человек. Это именно то количество, которым пополняются резервы подразделений, которые несут потери. Это дает возможность им более-менее немного восстанавливаться, — сказал спикер.

По его мнению, до российских военных начало “доходить”, что жизнь дороже и они не понимают за что они воюют на территории Украины.

Фото: ГУР