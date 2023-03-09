Силы ПВО наготове: в Киевской ОГА предупредили об угрозе воздушной атаки
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На территории Киевской области существует угроза воздушной атаки.
Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
Перед этим на территории Киевской и других областей была объявлена воздушная тревога.
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— Киевщина! Угроза воздушной атаки. Силы ПВО наготове, — говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги.