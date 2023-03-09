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Факты / Україна

Силы ПВО наготове: в Киевской ОГА предупредили об угрозе воздушной атаки

Илья Нежигай, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

На территории Киевской области существует угроза воздушной атаки.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Перед этим на территории Киевской и других областей была объявлена воздушная тревога.

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— Киевщина! Угроза воздушной атаки. Силы ПВО наготове, — говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

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