Март, 09 в 2:11

На территории Киевской области существует угроза воздушной атаки.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Перед этим на территории Киевской и других областей была объявлена воздушная тревога.

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— Киевщина! Угроза воздушной атаки. Силы ПВО наготове, — говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей области находиться в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги.