Март, 09 в 1:35

Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Глава Офиса Ермак отметил, что важно продолжать предоставление Украине необходимой военной и финансовой поддержки.

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Кроме этого, Ермак выразил благодарность американскому народу, Белому дому и Конгрессу “за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава ООН”.

В свою очередь, Валерий Залужный рассказал об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника.

— Отдельно остановились на ситуации в Бахмуте и мерах, которые принимаются для обеспечения устойчивости позиций сил обороны на Донецком направлении, — говорится в сообщении, опубликованном в пресс-службе главнокомандующего ВСУ.

В последние дни ситуация в Бахмуте Донецкой области достигла наивысшего уровня напряжения, поскольку российские силы располагаются на флангах и пытаются “замкнуть кольцо” вокруг города.

Что известно о ситуации вокруг Бахмута, потерях россиян и эвакуации местных жителей — читайте на Фактах ICTV.