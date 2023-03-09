Ситуация в Бахмуте: Залужный и Ермак поговорили с Милли и Салливаном
Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Глава Офиса Ермак отметил, что важно продолжать предоставление Украине необходимой военной и финансовой поддержки.
Кроме этого, Ермак выразил благодарность американскому народу, Белому дому и Конгрессу “за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава ООН”.
В свою очередь, Валерий Залужный рассказал об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника.
— Отдельно остановились на ситуации в Бахмуте и мерах, которые принимаются для обеспечения устойчивости позиций сил обороны на Донецком направлении, — говорится в сообщении, опубликованном в пресс-службе главнокомандующего ВСУ.
В последние дни ситуация в Бахмуте Донецкой области достигла наивысшего уровня напряжения, поскольку российские силы располагаются на флангах и пытаются “замкнуть кольцо” вокруг города.
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