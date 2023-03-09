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Факты / Україна

В Харькове серия взрывов — мэр

Илья Нежигай, редактор ленты
В Харькове серия взрывов — мэр
Фото: Depositphotos

Россия нанесла удары по Харькову.

Об этом сообщили мэр города и глава Харьковской ОГА.

Обновлено 4:30. Впоследствии Синегубов сообщил, что враг нанес около 15 ударов по городу и области.

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— Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине, — написал он.

Сейчас информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

— Угроза повторных ударов сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, — призвал он.

Сначала городской голова Игорь Терехов заявил о серии атак России.

— В Харькове серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными, — написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что удары наносит российский оккупант и призвал жителей области оставаться в укрытиях.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях, — написал он.

Перед этим по всей территории Украины, в частности в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога.

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