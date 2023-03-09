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Факты / Україна

Во Львовской области прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
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Во Львовской области прогремели взрывы

Во Львовской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и в эфире национального телемарафона.

Обновлено в 5:36. Telegram-каналы сообщают о новых взрывах во Львовской области. Также сообщается об атаке иранскими дронами Shahed по территории области. Официальных подтверждений из органов власти или ВСУ пока не было.

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Перед этим во Львовской области, как и по всей территории государства, была объявлена воздушная тревога.

Сейчас ни власти Львова, ни Львовской области не комментировали информацию о взрывах.

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