Март, 09 в 5:21

Во Львовской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и в эфире национального телемарафона.

Обновлено в 5:36. Telegram-каналы сообщают о новых взрывах во Львовской области. Также сообщается об атаке иранскими дронами Shahed по территории области. Официальных подтверждений из органов власти или ВСУ пока не было.

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Перед этим во Львовской области, как и по всей территории государства, была объявлена воздушная тревога.

Сейчас ни власти Львова, ни Львовской области не комментировали информацию о взрывах.