В результате российских атак Харьков остался без света, отопления и воды — мэр
В ночь на 9 марта оккупанты нанесли по Харькову 11 ракетных ударов, сейчас город обесточен.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
— Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы, — сказал он.
В городе также отсутствует водоснабжение и отопление.
— Работаем над восстановлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки, — отметил мэр.
Как сообщил Суспільному представитель Харьковоблэнерго Владимир Скичко, по области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах.
Источник: телемарафон, Суспільне