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Факты / Україна

В результате российских атак Харьков остался без света, отопления и воды — мэр

Бедрак Виктория, редактор ленты
В результате российских атак Харьков остался без света, отопления и воды — мэр
Фото: Pixabay

В ночь на 9 марта оккупанты нанесли по Харькову 11 ракетных ударов, сейчас город обесточен.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

— Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы, — сказал он.

В городе также отсутствует водоснабжение и отопление.

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— Работаем над восстановлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки, — отметил мэр.

Как сообщил Суспільному представитель Харьковоблэнерго Владимир Скичко, по области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах.

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Источник: телемарафон, Суспільне

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