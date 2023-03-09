В результате российских атак Харьков остался без света, отопления и воды — мэр

Март, 09 в 10:55

В ночь на 9 марта оккупанты нанесли по Харькову 11 ракетных ударов, сейчас город обесточен.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

— Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы, — сказал он.

В городе также отсутствует водоснабжение и отопление.

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— Работаем над восстановлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки, — отметил мэр.

Как сообщил Суспільному представитель Харьковоблэнерго Владимир Скичко, по области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах.

Источник: телемарафон, Суспільне