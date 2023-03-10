Март, 09 в 23:35

В четверг, 9 марта, Главное управление разведки почтило память Тараса Шевченко, а также обнародовало карту с разделенной на части Россией.

В ГУР отметили, что наследие писателя, который стремился к человеческой свободе в Украине, стало незыблемой базой нашей нации.

– Шевченко – оракул: он описал сущность московитов и предсказал пробуждение украинцев. Шевченко – инструктор: он объяснил, что необходимо делать для избавления от российского рабства. Начатая Россией преступная война ежедневно подтверждает точность Тарасовых пророчеств. В то же время мы, украинцы, наконец отточили топоры, и кровь вражеская течет в синее море. Боремся и победим! – говорится в сообщении ГУР.

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Ранее стало известно, что в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова есть карта мира, на которой черным маркером разделена территория РФ.

В составе Украины оказались Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано ФРГ, на Карелии и северо-западе – Ф., на Кавказе – Ичкерия, на центральных областях и части Сибири – ЦАР, на Дальнем Востоке – К., на Курильских островах – Япония.

Фото: ГУР