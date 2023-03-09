Март, 09 в 18:54

Китай рассматривает поражение РФ в полномасштабной войне против Украины как победу США. Поэтому нельзя исключать, что Пекин все же решится на поставки помощи для агрессора.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV рассказал дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

По его словам, то, что Китай является членом Совбеза ООН и должен соблюдать Устав ООН, не гарантирует, что эта страна не будет помогать РФ.

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Чалый считает, что КНР может осуществлять поставки через третьи страны, например, Беларусь.

– Это может быть сделано не напрямую. Очень опасным будет решение, если они задействуют третью страну для поставки такой поддержки, товаров двойного назначения. Скажем, Беларусь. Формально они будут направлять это в другую страну, но зависимую от политической позиции Кремля. И таким образом эта цепочка может дойти и до фронта, – отметил дипломат.

По мнению Чалого, Пекин не обязательно может поставлять РФ тяжелые, наступательные или летальные вооружения. Это могут быть бронежилеты, комплекты военной одежды, медицинские комплекты, а также товары, которые позволят России производить оружие (например, чипы).

Чалый подчеркнул, что такая поддержка КНР может усилить агрессора и затянуть войну в Украине.

– Это не изменит кардинально ситуацию, но с точки зрения Китая может снизить возможности поражения России. Я думаю, что такая позиция у них есть: они считают поражение РФ победой США. И нам нужно всеми силами поломать эту схему восприятия ситуации Китаем, – объяснил дипломат.

Чалый добавил, что даже угроза санкций и значительные объемы экспорта из Китая в страны Запада “не остановят действия” Пекина, поскольку “основа принятия таких решений в КНР сейчас политическая, даже внутриполитическая”. Китайские власти сконцентрированы на конкуренции с Соединенными Штатами.

Дипломат уточнил, что Китай в последнее время усилил свою риторику, поскольку опасается, что может “не успеть на послевоенное геополитическое распределение ролей”. Именно поэтому в ближайшие недели и месяцы следует ожидать более активной позиции Китая.

– Будет ли она в пользу Украины? К сожалению, пока все свидетельствует об обратном, – заявил Чалый.

Дипломат убежден, что Украине сейчас стоит проанализировать позицию Китая и сделать коррекцию своей стратегии, ведь у нас есть и общие интересы: например, нераспространение ядерного оружия.

Проактивная позиция Киева поможет нашему государству не попасть “в тиски между двумя центрами силы”: Китаем и США.

– Те правила, которые предлагает Китай, когда он не видит жертву, не видит агрессора, а говорит о том, что две стороны должны прийти любой ценой к миру, это неприемлемая для Украины позиция. И если такую позицию вокруг Китая сформирует большое количество стран, это будет очень опасное развитие событий для нас. Если коротко, это затянет войну с РФ, – отметил Чалый.

Как известно, в последнее время появилась информация о том, что Китай рассматривает возможность поставок военной помощи в РФ. Об этом, в частности, заявляли в Белом доме.

Кроме того, 24 февраля МИД Китая обнародовало так называемый мирный план из 12 пунктов. В нем официальный Пекин предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”. О необходимости прекращения российской агрессии и вывода войск РФ в документе нет ни слова.