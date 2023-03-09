Март, 09 в 13:47

В селе Великая Ольшаница Золочевской общины Львовской области на руинах разрушенного российской ракетой дома лежит пес.

Фотографию убитой горем собаки обнародовали журналисты Общественное. Львов.

Российская ракета упала на два жилых дома, разрушив их до основания, во время массированного ракетного удара около четырех утра 9 марта.

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Вспыхнувший пожар уже ликвидировали.

Огнем уничтожены три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Пятеро человек, находившихся в двух домах в момент обстрела, погибли.

Это две супружеские пары и родственник одной из семей.

Последняя семья раньше проживала в районном центре. В село переехали с началом большой войны, потому что думали, что здесь будет безопаснее.

Оксана Остапенко во время ракетной атаки потеряла 55-летнюю сестру и двух шуринов.

Одному из шуринов вчера исполнилось 63 года, рассказала корреспондентке ТСН Маричке Кужик во время прямого включения в эфире общенационального телемарафона сестра погибшей.

Женщина говорит: ракета попала в ту сторону дома, где спали ее родственники.

– Если бы были в другой комнате, возможно, остались бы живыми, – говорит Оксана Остапенко.

Отметим, что российские войска обстреливали территорию Украины 9 марта около семи часов.

За это время оккупанты выпустили 81 ракету разного базирования и восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

Украинские защитники уничтожили 34 крылатых ракеты и четыре беспилотника.

Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Напомним, что пол года назад людей всколыхнула аналогичная ситуация с псом Крымом.

Фотография собаки с полными слез глазами на руинах дома в Днепре облетела чуть ли не весь мир.

В ночь на 29 сентября вражеская ракета тогда убила мать, двоих детей и их бабушку.

Через полтора месяца сердце пса Крыма остановилось.

Фото: Общественное. Львов