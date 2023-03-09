Угроза ракетных атак высока: в Черном море находятся два ракетоносителя с 16 калибрами
Угроза ракетных атак остается высокой. В Черном море на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя снаряженные 16 калибрами.
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.
– Опасность не прошла, она остается. Помним что не только массированная ракетная атака может быть угрозой. Могут быть применены и точечные удары, — сказала она.
Гуменюк отметила, что враг использует различные тактики воздушных атак. Маневры врага направлены на усыпление бдительности наших Вооруженных сил.
– Маневры врага направлены на усыпление нашей бдительности. Они пытались заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит.
Но наша тщательная работа по отслеживанию ситуации все же смогла сориентировать нас всех на то, что такая атака все же готовится и вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей, – отметила пресс-секретарь ОК Юг.
Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Ракетная атака продолжалась 7 часов, оккупанты выпустили 81 ракету различного базирования.
Есть погибшие и пострадавшие в разных регионах Украины.