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Факты / Україна

Угроза ракетных атак высока: в Черном море находятся два ракетоносителя с 16 калибрами

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Гуменюк

Угроза ракетных атак остается высокой. В Черном море на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя снаряженные 16 калибрами.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.

– Опасность не прошла, она остается. Помним что не только массированная ракетная атака может быть угрозой. Могут быть применены и точечные удары, — сказала она.

Гуменюк отметила, что враг использует различные тактики воздушных атак. Маневры врага направлены на усыпление бдительности наших Вооруженных сил.

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– Маневры врага направлены на усыпление нашей бдительности. Они пытались заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит.

Но наша тщательная работа по отслеживанию ситуации все же смогла сориентировать нас всех на то, что такая атака все же готовится и вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей, – отметила пресс-секретарь ОК Юг.

Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Ракетная атака продолжалась 7 часов, оккупанты выпустили 81 ракету различного базирования.

Есть погибшие и пострадавшие в разных регионах Украины.

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