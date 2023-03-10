Ужасно тяжело смотреть: в Белом доме прокомментировали массированную атаку РФ
В Белом доме массированную ракетную атаку РФ по Украине 9 марта назвали “жестокой и неоправданной”.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
– Ужасно тяжело смотреть на жестокие и неоправданные атаки на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, – сказала она, сообщает AFP.
Отметим, что 9 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты запустили 81 ракету различного базирования, в том числе шесть Кинжалов и 20 Калибров. Также было осуществлено восемь пусков ударных БпЛА Shahed-136/131.
Зафиксированы попадания в Киеве, Житомире, в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях. В столице известно о трех пострадавших.
Во Львовской области из-за ракеты по жилому сектору погибли пять человек. В Днепропетровской области один человек погиб и двое ранены.