Март, 10 в 13:02

В результате последнего ракетного удара РФ энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения. Наихудшая ситуация – в Харьковской и Житомирской областях.

Об этом исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что вчерашняя атака РФ была ощутима для энергосистемы: повреждена как инфраструктура для передачи электроэнергии, так и для генерации.

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– Что касается генерации, то три из пяти наших станций пострадали. К сожалению, повреждено оборудование, и часть блоков выведена из строя. Что касается передачи электроэнергии, то есть поврежденные подстанции, что существенно ограничило поставки электроэнергии в некоторых регионах, — заявил Сахарук.

Он уточнил, что сегодня самая тяжелая ситуация в Житомире, где очень сильно повреждена инфраструктура и нет возможности обеспечить потребителей электричеством, и в Харькове, где повреждены две станции и подстанции, которые используются для передачи электроэнергии.

– Харьков и Житомир остаются точкой напряжения, там продолжаются восстановительные работы, – подчеркнул Сахарук.

По его прогнозам, возобновить энергоснабжение в Житомирской и Харьковской областях возможно в течение недели, однако о полном возобновлении энергопитания речь не идет.

– Я думаю, что это в течение недели будет сделано. Скорее всего, полностью восстановить нормальное энергопитание этих двух регионов будет невозможно, — сообщил Сахарук.

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Он напомнил, что РФ обстреливала Украину 9 марта не только с утра, но и вечером. В Запорожской и Днепропетровской областях были повреждены подстанции, что повлияло на обеспечение электричеством потребителей.

Энергетики уже начали восстановительные работы, разбирают завалы, устанавливают оборудование вместо поврежденного, чтобы обеспечить максимально скорое возвращение света.

Прокомментировал Сахарук и общую ситуацию в энергосистеме. По его словам, электричества в системе хватает.

– Что касается баланса электроэнергии, то есть производится ли достаточное количество, то ее хватает. Она производится в достаточном количестве, и ограничений по этим причинам нет. Есть аварийные ограничения, – объяснил он.

В то же время Сахарук сообщил, что 75% тепловой генерации ДТЭК повреждены или частично уничтожены из-за ударов РФ. Компания уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.

– Та степень разрушений, которая есть, она просто невероятна. Это вопрос не об одной, двух или трех единицах генерации, это целые станции или большие подстанции. Это миллиарды гривен, которые сейчас необходимо выделить для того, чтобы подготовиться к зиме. Это очень много оборудования, которое необходимо произвести заранее, – отметил он.

Сахарук уточнил, что изготовление нового оборудования занимает много времени: 3-9 месяцев. Кроме того, на это нужны большие средства: ремонт одного блока может стоить 500, 600 или 700 млн грн, а таких блоков на станции 12.

Сахарук также сообщил, что за время ракетных атак РФ погибли три энергетика компании, еще 28 человек получили ранения.