Март, 10 в 19:34

Российские оккупанты, которые воюют на территории Украины, страдают от алкогольной зависимости.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки.

Товарищ военного РФ рассказал, как одного из солдат пытались привести в чувство от алкогольного опьянения. Все усилия оказались тщетными, поэтому его отправили домой.

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— У Женьки, у соседки, брата забрали. У них там парень служил, их тоже по частям гоняли-гоняли. Пригнали, бл*ять, ВАЗик, загрузили его и отвезли домой. Потому что ему и капельницу ставили, и что ему только не делали, и на “губу” сажали. 20 минут и он, бл*ть, в мясо, — сказал мужчина.

В свою очередь оккупант рассказал, как недавно танк попал по их позициям.

— Ничего хорошего здесь. Несколько дней назад ребят привезли, в подвал заселили, танчик е*бнул, нах*й. Семь 200-х, восемь 300-х, — сказал солдат РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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