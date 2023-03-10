На севере Украины ПВО будут усиливать мобильными огневыми группами
Противовоздушную оборону севера Украины будут усиливать мобильными огненными группами.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Мобильные огневые группы ПВО начали использовать в Северной операционной зоне в конце 2022 года.
За это время эти подразделения зарекомендовали себя достаточно хорошо, уничтожив десятки воздушных целей.
– Среди основных задач мобильных огневых групп – разведка воздушного пространства и уничтожение воздушного противника. Но главным преимуществом по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание – до десяти минут, а также способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения противника, — подчеркнул командующий.
Состав такой группы может насчитывать до четырех военнослужащих – водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.
Маршруты выбирают по результатам анализа предварительных воздушных ударов врага.
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Фото: Минобороны Украины