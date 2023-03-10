Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На севере Украины ПВО будут усиливать мобильными огневыми группами

Валентина Чорна, редактор ленты
Мобільні групи ППО

Противовоздушную оборону севера Украины будут усиливать мобильными огненными группами.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Мобильные огневые группы ПВО начали использовать в Северной операционной зоне в конце 2022 года.

Сейчас смотрят

За это время эти подразделения зарекомендовали себя достаточно хорошо, уничтожив десятки воздушных целей.

– Среди основных задач мобильных огневых групп – разведка воздушного пространства и уничтожение воздушного противника. Но главным преимуществом по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание – до десяти минут, а также способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения противника, — подчеркнул командующий.

Состав такой группы может насчитывать до четырех военнослужащих – водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.

Маршруты выбирают по результатам анализа предварительных воздушных ударов врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Разрабатывали против ПВО США: что означает использование Россией ракет Кинжал и как это повлияет не ход войны

Фото: Минобороны Украины

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка