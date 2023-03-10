Март, 10 в 20:03

Российские захватчики вручают коллаборационистам из Донецкой области партбилеты Единой России.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за вечер 10 марта 2023 года.

— В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая “власть” организовала вручение местным коллаборационистам партийных билетов российской политической партии Единая Россия, — сообщили военные.

Кроме того, в Генштабе рассказали о потерях оккупантов.

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— В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян, — говорится в сообщении.

Военные добавили, что одновременно в хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты провели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.

На территории всей Украины остается значительной угроза нанесения ракетных ударов.

Кроме того, противник не оставляет попыток по выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Обстановка по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крохмального и Берестового Харьковской области; Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине, а также Диброва, Спорное, Раздоловка и Ягодное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия — наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григорьевка, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты осуществили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.