Март, 10 в 16:17

За время полномасштабной войны РФ применила против Украины до двух десятков гиперзвуковых ракет Кинжал. Агрессор запускает их только по объектам, которые считает важными.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он прокомментировал вчерашнюю массированную атаку РФ, во время которой агрессор выпустил 81 ракету разного типа. Всего же за минувшие сутки войска РФ применили против Украины 95 ракет.

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Атака запомнилась тем, что враг впервые использовал сразу шесть ракет Кинжал. По словам Игната, в течение 2022 года РФ запустила существенно большее, чем шесть, количество этих ракет.

– Только по Виннице за раз было три прилета – три Кинжала. Они использовали, возможно, до двух десятков Кинжалов за эту войну в целом, — подчеркнул Игнат.

По данным украинской разведки, у РФ остается менее полусотни Кинжалов. Этот тип ракет украинские войска пока сбивать не могут – нет соответствующих систем противоракетной обороны.

В связи с этим Игнат призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, когда взлетают истребители МиГ-31 – носители Кинжалов.

– Когда взлетает МиГ-31, многие уже более пренебрежительно относились к тревоге. Но, как видим, те Кинжалы все-таки прилетают – неожиданно и быстро. Поэтому здесь опасность достаточно серьезная. Единственное, что их немного у России, – объяснил спикер.

Он добавил, что эти ракеты высокотехнологичны и очень дорогие, и никто точно не знает их стоимость. Поскольку РФ не может быстро пополнить запасы Кинжалов, то применяет их только для ударов по отдельным украинским объектам.

– Россия будет атаковать ими исключительно самые важные объекты. Как видим, наши электростанции также являются для них такими объектами, – заявил Игнат.

В то же время он отверг предположение, что РФ 9 марта запустила сразу шесть Кинжалов, чтобы узнать, получила ли уже Украина американские зенитные ракетные системы Patriot.

По данным украинской разведки, РФ в течение месяца собирала запас ракет для атаки на Украину 9 марта. У агрессора, в частности, осталось всего около 7% крылатых ракет Калибр.