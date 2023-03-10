Март, 10 в 8:53

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что российский враг уже несколько месяцев пытается захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Об этом Анна Маляр написала в своем аккаунте в Telegram.

По ее словам, несмотря на все попытки выйти на административные границы этих двух областей, у врага ничего не получается.

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— Стратегические цели РФ в войне против Украины остаются неизменными. Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства, — заявила Анна Маляр.

Основные усилия российский враг сосредоточивает на Востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российское командование на оккупированных территориях не может обеспечить базовые потребности населения и заставляет людей обращаться в административные и финансовые учреждения в крупных городах. Но при этом для выезда из определенного населенного пункта надо оформить разрешение.