Март, 10 в 0:21

В ночь на 9 марта войска РФ применили против Украины 6 высокоточных ракет Кинжал, как сообщили в Вооруженных силах Украины.

В России заявили, что с начала российского полномасштабного вторжения эти ракеты были применены трижды для ударов по украинским городам и поселкам.

В четверг утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что примерно 81 российская ракета поразила несколько важных энергетических и гражданских объектов по всей стране, из которых 34 было сбито.

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Как утверждают украинские официальные лица, ракеты способны ускользнуть от существующих средств противовоздушной обороны Украины.

Факты ICTV пытались разобраться, что означает использование Россией ракет Кинжал и как это может повлиять на ход войны.

Издание Defense Post отмечает, что именно ракета Кинжал в сентябре прошлого года не долетела до Украины и упала при выпуске с самолета МиГ-31 над Россией в г.Ставрополь, в 350 километрах от украинской границы.

Обозреватели, анализирующие фотографии (OSINT) места взрыва, предполагали, что ракеты не сработали из-за ускорителя или аэродинамического покрытия ракеты при выпуске из самолета.

If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ — LotA (@LotA_IL) September 14, 2022

Впрочем в ночь на 9 марта Кинжалы все же долетели до Украины, а украинские силы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одной из этих ракет.

Эксперт по вопросам авиации и обороны Дейвид Гемблинг в материале для Forbes называет ракету Кинжал одной из самых разрекламированных российским президентом Владимиром Путиным видов оружия нового поколения, которая была разработана для противодействия новейшим американским ПВО.

— Эти гиперзвуковые ракеты не обязательно быстрее традиционных баллистических ракет, впрочем, если баллистические ракеты имеют высокую предсказуемую траекторию полета, как пушечное ядро, то гиперзвуковые способны маневрировать внутри атмосферы. Это означает, что баллистические ракеты можно обнаружить на большом расстоянии, и заранее наметить точку перехвата, тогда как гиперзвуковые ракеты остаются на более низком уровне, дают меньше времени для предупреждения и не следуют предсказуемым путем, — пишет эксперт.

По его словам, эксперты и сегодня ведут дискуссии относительно эффективности ракет Кинжал и действительно ли они “гиперзвуковые”.

Критики ракеты считают, что это оружие не является гиперзвуковым, а, скорее “квазибаллистическим”, пишет Гемблинг. Эта точка зрения предполагает, что ракет не столько маневренные и высокотехнологичные, сколько “наспех собранная модифицированная версия баллистической ракеты Искандер”.

По мнению Дейвида Гемблинга, настоящими российскими гиперзвуковыми комплексами эксперты считают противокорабельную ракету Циркон и подвижный ракетный комплекс Авангард, которые находятся в разработке.

— Х-47 Кинжал — это обычная баллистическая ракета воздушного базирования, которая способна двигаться на гиперзвуковой скорости, по крайней мере в пять раз превышающей скорость звука. Хотя она известна как один из российских видов “супероружия”, Кинжал не является новым гиперзвуковым оружием, как обычно используется этот термин, поскольку она имеет классический дизайн, который тянется в прошлое десятилетиями. Тем не менее, у него есть определенные новейшие возможности, которые представляют серьезный вызов для противовоздушной обороны Украины, — пишет издание Business Insider.

В то же время оборонные эксперты из Missile Threat, которые работают при американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), считают, что российские Кинжалы являются “уникальной ракетой”.

— Россия, вероятно, разработала уникальную ракету, чтобы легче нацеливаться на критически важную европейскую инфраструктуру и противодействовать противоракетной обороне США. … (ее) скорость в сочетании с нестабильной траекторией полета ракеты и высокой маневренностью могут усложнить перехват, — отмечают эксперты.

Российский президент Путин в 2018 году в послании к Федеральному собранию заявлял, что их Кинжал может обойти почти любую систему противоракетной обороны. Впрочем, эксперты не согласны с этой оценкой российского диктатора, пока Patriot или другая система ПВО не столкнется с Кинжалами.

Дейвид Гемблинг сомневается относительно того, сможет ли эта ракета РФ нанести значительный ущерб Украине.

— Предыдущие повреждения системы электроэнергии (в Украине, — Ред.) были быстро устранены, и кажется маловероятным, что можно использовать достаточное количество Кинжалов, чтобы нанести значительный ущерб. Кроме того, приближается весна: замораживание Украины уже не выглядит жизнеспособной стратегией, — пишет он.

В то же время эксперты журнала Newsweek считают, что подобные ракеты могут “в корне изменить” динамику войны.

Противовоздушная оборона над Украиной в прошлом году получила значительную модернизацию от Министерства обороны США, в том числе поставки ракетных батарей Sea Sparrow, способных поражать воздушные цели, движущиеся быстрее, а также стандартных национальных передовых зенитно-ракетных комплексов, которые были развернуты по всей территории Украины с прошлого года.

Использование ракеты Кинжал, как сказал в интервью Newsweek один бывший полковник ВВС США, можно рассматривать как новую эскалацию со стороны России в войне.

— Использование гиперзвуковой ракеты — это, безусловно, эскалационный шаг со стороны России. Х-47М2 (другое название ракеты Кинжал, — Ред.) в корне меняет войну. Вполне вероятно, что Украина не сможет ему противостоять. Кроме того, это также вызов для США. В мае 2022 года президент Байден прокомментировал Х-47М2, сказав, что ракету “почти невозможно остановить”, — сказал в интервью журналу бывший полковник ВВС США и эксперт по вопросам обороны Джефф Фишер.

Использование ракет происходит в то время, когда Украина стремится получить дополнительное вооружение от партнеров по НАТО, чтобы противостоять угрозам со стороны России.

Является ли использование Россией нового, казалось бы, “непреодолимого оружия” достаточным основанием для поставки F-16, сказал Фишер, — это уже другая история.

— Призывы к Западу ответить дальнейшей эскалацией понятны, но важно сохранять ясный ум. Одобрение и отправка истребителей 4-го поколения, таких как F-16, в Украину не должны рассматриваться как способность нейтрализовать угрозу, которую представляет Х-47. Напротив, F-16 и/или другие истребители предоставят Украине возможность бороться и обеспечивать воздушное превосходство над своей суверенной территорией, — считает Фишер.

Он также считает, что сегодня необходимо найти мощное противодействие гиперзвуковому оружию РФ, до тех пор, пока Украина не получит преимущество в воздухе.