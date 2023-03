В ночь на 9 марта войска РФ применили против Украины 6 высокоточных ракет Кинжал, как сообщили в Вооруженных силах Украины.

В России заявили, что с начала российского полномасштабного вторжения эти ракеты были применены трижды для ударов по украинским городам и поселкам.

В четверг утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что примерно 81 российская ракета поразила несколько важных энергетических и гражданских объектов по всей стране, из которых 34 было сбито.

Как утверждают украинские официальные лица, ракеты способны ускользнуть от существующих средств противовоздушной обороны Украины.

Факты ICTV пытались разобраться, что означает использование Россией ракет Кинжал и как это может повлиять на ход войны.

Издание Defense Post отмечает, что именно ракета Кинжал в сентябре прошлого года не долетела до Украины и упала при выпуске с самолета МиГ-31 над Россией в г.Ставрополь, в 350 километрах от украинской границы.

Обозреватели, анализирующие фотографии (OSINT) места взрыва, предполагали, что ракеты не сработали из-за ускорителя или аэродинамического покрытия ракеты при выпуске из самолета.

If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ

— LotA (@LotA_IL) September 14, 2022