Март, 10 в 11:57

На Донецком направлении фронта ситуация остается сложной. В то же время российские оккупационные войска понесли там существенные потери и несколько снизили активность.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Враг в последнее время несколько снизил свою активность на Донецком направлении. Это связано с тем, что на Запорожском направлении наши подразделения уничтожают логистические склады, скопления личного состава и техники, что делает невозможным дальнейшее продвижение врага, — отметил он.

Как объяснил Дмитрашковский, хотя войска РФ и снизили активность на Донецком направлении, однако продолжают штурмовые действия. Только в течение этой ночи оккупанты шесть раз пробовали штурмовать позиции украинских защитников.

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– Все штурмовые действия произошли в районе Авдеевки и Марьинки (Бахмут не относится к Донецкому направлению, — Ред.). Потерь наших позиций не произошло. Враг потерял за сегодняшнюю ночь около двух взводов. Почти весь состав, атаковавший направление Авдеевки и Марьинки, был уничтожен, — подчеркнул Дмитрашковский.

Комментируя ситуацию в районе Угледара, спикер заявил, что повторное наступление врага на город сейчас маловероятно, поскольку войска РФ там понесли большие потери.

– В данный момент о наступлении речь не может идти, поскольку враг понес довольно существенные потери, — заявил Дмитрашковский.

В течение последней недели оккупанты активно атаковали позиции Вооруженных сил Украины в районе Угледара, Марьинки и Авдеевки. Командование РФ бросало туда лучшие подразделения.

Сейчас же, по данным Дмитрашковского, морально-психологическое состояние оккупантов “совсем упало”: есть случаи, когда военнослужащие РФ отказываются идти в бой.

– Командир 155 бригады морской пехоты был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Также подразделения Степь и Тигр отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126 бригаде, в которой 20 человек написали отказ: сообщают, что лучше они отсидят в тюрьме, чем будут идти как пушечное мясо на убой, — рассказал спикер.

Дмитрашковский добавил, что основная задача врага заключается в восстановлении сил и техники на Донецком направлении.

– Восстановить силы, технику, поскольку на прошлой неделе они потеряли около двух батальонов личного состава, – уточнил он.

На Запорожском направлении враг укрепляет позиции, продолжает строить инженерные сооружения и обстреливает населенные пункты.