Март, 10 в 8:28

За сутки ВСУ ликвидировали 870 оккупантов и сбили вражеский самолет — Генштаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили почти 900 российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Таким образом общее количество ликвидированного личного состава противника достигло 156 990 человек. Сейчас смотрят Другие потери РФ в войне на 10.03.2023: танков — 3448 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,

РСЗО — 491 (+3) ед,

средств ПВО — 256 (+2) ед,

самолетов — 304 (+1) ед,

вертолетов — 289 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9) ед,

крылатых ракет — 907 (+34) ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,

специальной техники — 240 (+3) ед. Напомним, что война в Украине продолжается уже 380 дней.

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