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Факты / Україна

За сутки ВСУ ликвидировали 870 оккупантов и сбили вражеский самолет — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили почти 900 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Таким образом общее количество ликвидированного личного состава противника достигло 156 990 человек.

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Другие потери РФ в войне на 10.03.2023:

  • танков — 3448 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,
  • РСЗО — 491 (+3) ед,
  • средств ПВО — 256 (+2) ед,
  • самолетов — 304 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9) ед,
  • крылатых ракет — 907 (+34) ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,
  • специальной техники — 240 (+3) ед.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 380 дней.

Источник: Генштаб ВСУ
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