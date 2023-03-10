Март, 10 в 20:22

По итогам Ставки верховного главнокомандующего были обсуждены ответы на удары российских террористов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 10 марта.

Он сообщил, что перед обращением закончилось заседание Ставки.

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— Главнокомандующий, командующие направлений докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и Юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении, — рассказал детали президент.

По его словам, сегодня об обеспечении украинских воинов и поддержке Украины в защите от российской агрессии он говорил на международных переговорах.

Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня встречался с премьер-министром Финляндии, которая прибыла в Киев. Лидеры государств обсудили предоставление Украине 14-го пакета оборонной помощи от финской стороны.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в структурах ЕС и по наказанию российских преступников.

Президент Украины также встретился с министром обороны Норвегии, с которым обсудил дополнительные шаги для того, чтобы оборона Украины этой весной была успешной.

По его словам, обсуждалась и тема оружия: благодаря Норвегии Украина усилила ПВО, артиллерию и другие роды войск. Он напомнил, что Норвегия также начала программу долговременной бюджетной поддержки Украины на $7 млрд в течение пяти лет, что “может и должно стать примером для других наших партнеров”.

— Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможности тренировочной миссии наших пилотов, — добавил он.

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Владимир Зеленский сообщил, что пообщался и с представителями американского политического сообщества — сенаторами, экспертами — на площадке Американского института предпринимательства.

— Проинформировал о текущей ситуации, о наших возможностях сломать российскую агрессию и вернуть Украине безопасность. Поблагодарил Америку за неизменную и принципиальную поддержку, за лидерство, которое может значительно приблизить нашу победу, — сказал он.

Президент Украины отдельно отметил бойцов, которые защищают Украину в Донецкой области.

— Ежедневно они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины, — сказал он.

Речь идет о морпехах 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-й отдельной артиллерийской бригаде, десантниках из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

— Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить сегодня бойцов ГУР МО Шаман — за Бахмут, за крепкое участие в обороне города. Спасибо пушкарям 44-й отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на Запорожском направлении. Умело уничтожают позиции и технику врага, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что подписал очередной указ о награждении украинских воинов государственными наградами, среди которых бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины.

— Сегодня же имел честь вручить маме Да Винчи — Дмитрия Коцюбайло — его Крест боевых заслуг. Сегодня состоялось прощание с Дмитрием. И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с Да Винчи. Всем, кто хотел бы прийти, но сейчас на фронте, в армии, в госпитале. Это очень важно. Важно, что Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу нашего народа и всей Европы. Благодарен каждому и каждой. Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните, пожалуйста, всех тех, кого забрала у нас эта война — с 24 февраля, с 14-го года. Вечная память героям! — сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что в течение дня получает доклады о восстановлении энергообъектов и сетей Украины после российского террористического налета.

По его словам, в Харькове все еще много абонентов отключено, в городе проблемы со связью.

— Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителей. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, — сказал он.

В то же время в Харьковской области по состоянию на вечер большинству потребителей поставки электричества восстановлены. Непростой остается ситуация в Житомире, где система хоть в целом и сбалансирована, все же могут быть отключения.

В Запорожье делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города, сообщил президент. В то же время в Киеве продолжается восстановление теплосетей.