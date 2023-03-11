Развлекался и погиб: под Киевом током убило 13-летнего парня, который залез на грузовые вагоны
В Вишневом, Киевской области, возле вокзала погиб 13-летний подросток от поражения током.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Правоохранителям Бучанского управления полиции Киевщины стало известно, что двое ребят залезли на грузовые вагоны.
— В результате поражения током высоковольтной линии один из них погиб на месте. Второго забрала скорая. Сейчас его жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.
Полиция призвала родителей объяснить детям об опасности, которую несут экстремальные развлечения, поскольку это может сохранить их жизнь и здоровье.
Напомним, в феврале текущего года в Белогородке Киевской области погиб 11-летний мальчик, который провалился под лед.
Перед этим в Полтавской области под лед провалился мужчина с коляской, в которой был 5-месячный младенец.
На помощь отправился местный рыбак, которому, вместе с полицейскими, удалось спасти ребенка и мужчину.
Фото: Полиция Киевской области