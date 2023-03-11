Март, 11 в 17:51

В Вишневом, Киевской области, возле вокзала погиб 13-летний подросток от поражения током.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранителям Бучанского управления полиции Киевщины стало известно, что двое ребят залезли на грузовые вагоны.

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— В результате поражения током высоковольтной линии один из них погиб на месте. Второго забрала скорая. Сейчас его жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Полиция призвала родителей объяснить детям об опасности, которую несут экстремальные развлечения, поскольку это может сохранить их жизнь и здоровье.

Напомним, в феврале текущего года в Белогородке Киевской области погиб 11-летний мальчик, который провалился под лед.

Перед этим в Полтавской области под лед провалился мужчина с коляской, в которой был 5-месячный младенец.

На помощь отправился местный рыбак, которому, вместе с полицейскими, удалось спасти ребенка и мужчину.

Фото: Полиция Киевской области