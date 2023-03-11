Оккупант жалуется на алкоголизм среди подчиненных – перехват ГУР

Март, 11 в 20:53

Военнослужащие в перехваченном ГУР Минобороны разговоре обсуждают решение проблемы с алкоголем, из-за которой один из подчиненных напился и заснул под подъездом одного из домов.

— Лифиренко, бл*дь, валяется пьяный…замерзает. Частная скорая бл*дь, военнослужащий, бл*дь, зенитного дивизиона, бл*дь, валяется, нах*й, пьяный, бл*дь, под подъездом. Забирай его, нах*й, отсюда, и езжай, чтобы дальше оно никуда не прошло, — говорит оккупант.

К слову, ранее сообщалось, что российские оккупанты, которые воюют на территории Украины, страдают от алкогольной зависимости.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ГУР