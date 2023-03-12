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Факты / Україна

Портников, Цилык и Калитко: стали известны победители Шевченковской премии-2023

Илья Нежигай, редактор ленты
Шевченківська премія

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года объявил результаты премии.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Комитета, обнародованном вечером 11 марта.

Комитет, руководствуясь соответствующим порядком, 15 февраля 2023 года провел заседание и голосование, что определило победителей в номинациях Литература, Публицистика, журналистика, Литературоведение и искусствоведение, Музыкальное искусство, Киноискусство.

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— По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес украинскому президенту представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента Украины.

Лауреатами Шевченковской премии 2023 стали:

  • Украинская поэтесса Калитко Екатерина Александровна — за книгу стихов Орден молчальниц;
  • Исполнители группы Хорея КазацкаяКомпаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович — за аудиоальбом Песни Украинской революции;
  • Литературовед Назаренко Михаил Иосифович — за книгу “Кроме “Кобзаря”. Антология украинской литературы. 1792-1883” в двух частях;
  • Журналист Портников Виталий Эдуардович — за публицистические статьи и выступления последних лет;
  • Режиссер Цилык Ирина Андреевна — за документальный фильм Земля голубая, будто апельсин.

В 2023 году Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта, в день рождения украинского поэта, что стало впервые за много лет.

Глава Комитета премии Юрий Макаров говорит, что согласно положению, в конкурсе участвуют произведения, обнародованные не позднее, чем за полгода до подачи, а в этом году в конкурсе были представлены работы, созданные до начала полномасштабной войны с Россией.

— Получается, главная премия страны не в полной мере выполняет свое основное назначение: фиксировать тенденции развития национальной культуры, служить ориентиром художественному сообществу относительно актуальных направлений креативного поиска, — сказал он.

Поэтому Комитет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой расширить номинации дополнительным конкурсом — За вклад в победу.

Победителей указанного конкурса вместе с нынешними лауреатами планировали объявить 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко.

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Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

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