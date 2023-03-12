Март, 11 в 22:58

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года объявил результаты премии.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Комитета, обнародованном вечером 11 марта.

Комитет, руководствуясь соответствующим порядком, 15 февраля 2023 года провел заседание и голосование, что определило победителей в номинациях Литература, Публицистика, журналистика, Литературоведение и искусствоведение, Музыкальное искусство, Киноискусство.

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— По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес украинскому президенту представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента Украины.

Лауреатами Шевченковской премии 2023 стали:

Украинская поэтесса Калитко Екатерина Александровна — за книгу стихов Орден молчальниц ;

Александровна — за книгу стихов ; Исполнители группы Хорея Казацкая — Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович — за аудиоальбом Песни Украинской революции ;

— Викторович, Павлович, Владимирович, Андреевич, Михайлович — за аудиоальбом ; Литературовед Назаренко Михаил Иосифович — за книгу “ Кроме “Кобзаря”. Антология украинской литературы. 1792-1883 ” в двух частях;

Иосифович — за книгу “ ” в двух частях; Журналист Портников Виталий Эдуардович — за публицистические статьи и выступления последних лет;

Эдуардович — за публицистические статьи и выступления последних лет; Режиссер Цилык Ирина Андреевна — за документальный фильм Земля голубая, будто апельсин.

В 2023 году Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта, в день рождения украинского поэта, что стало впервые за много лет.

Глава Комитета премии Юрий Макаров говорит, что согласно положению, в конкурсе участвуют произведения, обнародованные не позднее, чем за полгода до подачи, а в этом году в конкурсе были представлены работы, созданные до начала полномасштабной войны с Россией.

— Получается, главная премия страны не в полной мере выполняет свое основное назначение: фиксировать тенденции развития национальной культуры, служить ориентиром художественному сообществу относительно актуальных направлений креативного поиска, — сказал он.

Поэтому Комитет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой расширить номинации дополнительным конкурсом — За вклад в победу.

Победителей указанного конкурса вместе с нынешними лауреатами планировали объявить 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка