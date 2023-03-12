Портников, Цилык и Калитко: стали известны победители Шевченковской премии-2023
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года объявил результаты премии.
Об этом говорится в соответствующем заявлении Комитета, обнародованном вечером 11 марта.
Комитет, руководствуясь соответствующим порядком, 15 февраля 2023 года провел заседание и голосование, что определило победителей в номинациях Литература, Публицистика, журналистика, Литературоведение и искусствоведение, Музыкальное искусство, Киноискусство.
— По результатам конкурса Комитет вовремя подготовил и внес украинскому президенту представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента Украины.
Лауреатами Шевченковской премии 2023 стали:
- Украинская поэтесса Калитко Екатерина Александровна — за книгу стихов Орден молчальниц;
- Исполнители группы Хорея Казацкая — Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович — за аудиоальбом Песни Украинской революции;
- Литературовед Назаренко Михаил Иосифович — за книгу “Кроме “Кобзаря”. Антология украинской литературы. 1792-1883” в двух частях;
- Журналист Портников Виталий Эдуардович — за публицистические статьи и выступления последних лет;
- Режиссер Цилык Ирина Андреевна — за документальный фильм Земля голубая, будто апельсин.
В 2023 году Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта, в день рождения украинского поэта, что стало впервые за много лет.
Глава Комитета премии Юрий Макаров говорит, что согласно положению, в конкурсе участвуют произведения, обнародованные не позднее, чем за полгода до подачи, а в этом году в конкурсе были представлены работы, созданные до начала полномасштабной войны с Россией.
— Получается, главная премия страны не в полной мере выполняет свое основное назначение: фиксировать тенденции развития национальной культуры, служить ориентиром художественному сообществу относительно актуальных направлений креативного поиска, — сказал он.
Поэтому Комитет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой расширить номинации дополнительным конкурсом — За вклад в победу.
Победителей указанного конкурса вместе с нынешними лауреатами планировали объявить 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко.
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка