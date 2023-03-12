В Минкульте предупредили УПЦ МП об ответственности за кражу из Лавры мощей святых

Март, 11 в 23:52

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предупредил представителей УПЦ МП об уголовной ответственности в случае перемещения из Киево-Печерской лавры музейных экспонатов, включая мощи святых, в другое место.

Об этом он заявил в эфире Єдиних новин.

— Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты, более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на использование монахам, и относительно них будет отдельная ревизия, насколько они там сохранены. Я хотел бы предупредить… если движимое имущество, музейные экспонаты, в том числе мощи, каким-то образом куда-то будут перемещены. Последняя ревизия была в 2018 году, и все это зафиксировано, все объекты есть в списке. Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП в отношении движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они понесут уголовную ответственность, — сказал он.

Ткаченко отметил, что межведомственная комиссия пришла к выводам, что со стороны УПЦ МП в Лавре “были нарушения относительно использования имущества, и их достаточно много, в том числе относительно новостройки на территории Нижней Лавры без соответствующих разрешений, и многие другие вещи”.

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На вопрос, будет ли Минкульт обращаться в правоохранительные органы, если УПЦ МП откажется покидать здание Лавры после 29 марта, Ткаченко ответил:

– Мы это предусмотрели. В состав комиссии по ревизии включены представители как СБУ, так и МВД.

При этом министр заявил, что “по завершении ревизии комиссии никто не говорит, что жизнь монахов в Лавре прекратится, но это повод для того, чтобы они могли определиться с тем, каким образом они могут остаться в Лавре”.

На вопрос, есть ли какие-то варианты остаться, Ткаченко сказал: