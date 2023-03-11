Март, 11 в 0:13

В ночь на 9 марта Россия выпустила в общей сложности 95 ракет различных типов и 8 беспилотников иранского производства Shahed 136/131, уточнили 10 марта в Генштабе ВСУ.

И хоть 34 ракеты были перехвачены, около полумиллиона человек остались без электричества в Харькове, Одессе и других города после последнего шквала ударов.

Из-за частичного успеха российских ракетных ударов у западных аналитиков появились сомнения касательно эффективности украинской защиты от подобных атак РФ.

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При этом подобные воздушные удары не помогут России выиграть войну, считают западные эксперты.

— Существует долгая история того, как страны пытаются выиграть войну с помощью стратегических бомбардировок, чтобы сломить волю или способность противостоящего государства к сопротивлению. У него невероятно низкий послужной список, — говорит Джастин Бронк, старший научный сотрудник по вопросам воздушной мощи и технологий лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Ограниченные запасы России означают, что вряд ли она сможет добиться серьезного перелома в войне в небе, пока ее военно-воздушные силы не смогут завоевать господство над Украиной.

По словам Бронка, использование большого количества различных систем вооружений за одну ночь все чаще становится предпочтительным для России методом нанесения ударов в небе, но с большими промежутками между налетами.

Использование гиперзвуковых ракет, в частности, является результатом многолетнего стремления Кремля оснастить свои вооруженные силы таким оружием — шаг, который Соединенные Штаты и Запад не очень охотно приняли, учитывая компромиссы, связанные с использованием гиперзвуковых возможностей.

— Вы получаете ракету, которую гораздо труднее перехватить и которая дает противнику гораздо меньше предупреждений. Что вы теряете, так это то, что она намного дороже, и зачастую ее может нести только гораздо более ограниченное число платформ, — пояснил Бронк.

Российские ракеты Кинжал представляют собой особую проблему, поскольку ПВО Украины ничего не может противопоставить им. Вариант баллистической ракеты малой дальности (БРМД) Искандер, которая также, чаще всего, использовалась на Украине, был представлен президентом Владимиром Путиным в 2018 году как краеугольный камень модернизированного российского арсенала.

И хоть Россия развернула несколько ракет, которые Украина в настоящее время не в состоянии остановить, представляется маловероятным, что такие атаки станут регулярными или решающими в конфликте — потому что, по большинству западных оценок, у России заканчиваются поставки, пишет CNN.