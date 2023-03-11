Март, 11 в 10:39

В Луганской области российские оккупационные войска не имеют успеха ни на одном из участков фронта. Украинские защитники удерживают позиции.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

– Ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны. Нет нигде успеха у врага, все позиции наши защитники держат, – подчеркнул он.

По словам Гайдая, путинские войска строят вторую линию обороны возле города Старобельск. Мобилизованные оккупанты “роют целые тоннели в лесах”, чтобы держать оборону или формировать новые позиции для постоянных наступлений.

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Комментируя ситуацию на временно захваченных РФ территориях региона, Гайдай сообщил, что российские оккупанты расселяются в частных домах и квартирах украинцев в населенных пунктах, которые находятся вблизи линии фронта. Это и мобилизованные, и кадровые военные РФ, и кадыровцы.

Кроме того, большая часть больниц оказывают помощь только российским военнослужащим. Некоторые помещения медучреждений оккупанты используют в качестве казарм.

– Большая часть наших больниц сейчас используется исключительно как военные госпитали. Они не предоставляют медицинские услуги гражданским лицам, только если критическая ситуация со здоровьем. Часть в медицинских учреждениях занимают боевики, они там проживают. То же и в школах, и в детсадах, — отметил Гайдай.

По его данным, оккупанты сейчас закрывают определенные населенные пункты для въезда и выезда. Они глушат интернет, а мобильная связь в оккупированных населенных пунктах вблизи линии фронта отсутствует уже несколько недель.

Поэтому люди вынуждены ездить вглубь Луганской области, чтобы пообщаться с родными.

По данным Минобороны Украины, войска РФ не оставляют попыток захватить всю Донецкую и Луганскую области. Однако уже несколько месяцев им это не удается.

Источник: Луганская ОВА