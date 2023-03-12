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Факты / Україна

Бойцы ВМС с патрульного катера Айленд сбили крылатую ракету

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Бойцы ВМС с патрульного катера Айленд сбили крылатую ракету
Фото: АрміяInform

Бойцы ВМС с патрульного катера Айленд недавно уничтожили российскую ракету Калибр.

Об этом сообщают в ВМС ВС Украины.

– Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что россияне осуществили очередной ракетный запуск.

Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору, а он уже сделал свое дело, — рассказал командир патрульного катера Александр.

По его словам, в охоте участвовали все катера, потому что даже одна ракета может наделать большую беду.

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– Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории, — отметил военный.

Напомним, 9 марта Россия за почти семь часов выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 81 ракету различного базирования и восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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