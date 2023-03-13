Март, 12 в 22:49

Глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров готов написать заявление об увольнении.

Об этом он заявил в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

— Я эту кашу заварил и должен нести ответственность. Если я подам в отставку с этой должности, я думаю, что это будет правильно. Я еще не решил, но, по крайней мере, позволяю себе говорить об этом вслух на многомиллионную аудиторию, — сказал он.

Соответствующее заявление Макаров сделал на фоне того, что члены Шевченковского комитета не поддерживают его инициативу о введении новой номинации За вклад в победу.

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— Если ты хочешь, чтобы это была Шевченковская премия — то указ о Шевченковской премии 2023 года может быть один. Это элементарно, но я об этом не знал. Члены комитета в своем большинстве мою инициативу не одобряют. Из 16 человек минимум 12 категорически против, и не намерены принимать в этом участие. Они считают, что это девальвация премии, неправильная процедура, — пояснил Макаров.

Отметим, что в этом году вокруг Национальной премии имени Тараса Шевченко разгорелся скандал. Впервые за много лет премию не вручили 9 марта, в день рождения поэта.

Победителей определили еще 15 февраля. По процедуре, имена лауреатов премии становятся известны, когда президент Владимир Зеленский подписывает указ о награждении.

Как впоследствии сообщил Макаров, он предложил дополнить премию дополнительной номинацией За вклад в победу, поэтому имена победителей не стали обнародовать.

В новую номинацию войдут произведения, написанные в 2022 году “на войне или о войне”.

В ближайшее время Шевченковский комитет вместе с Министерством культуры и Офисом президента должны разработать изменения в положение о премии, объявить прием заявок на участие в дополнительном конкурсе, рассмотреть их и выбрать победителей.

Это все нужно сделать до 22 мая, ведь именно в день перезахоронения Тараса Шевченко планируют объявить всех победителей премии. Лауреаты из пяти категорий стали известны вчера, 11 марта.