Март, 12 в 1:13

Россия незаконно вывезла в течение полномасштабной войны 2161-го украинского ребенка-сироту.

Об этом в интервью Украинскому радио рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Когда мы говорим о РФ, то только украинских сирот — тех, что у нас есть в реестре — 2161 ребенок, незаконно вывезенный Россией, — сказала она.

Речь идет именно о детях-сиротах, поскольку общее количество незаконно вывезенных оккупантами детей из Украины, включая тех, которых депортировали с родителями, может достигать 150 тыс.

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Такую цифру ранее в комментарии Укринформу называл омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он уточнил, что официально верифицированных Украиной детей на территории государства-агрессора остается 16 тысяч 207, но фактическое количество значительно больше.

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что из более 16 тыс. детей Украине удалось вернуть только 307.

Уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала пять основных сценариев, по которым Россия похищает детей из Украины.

Герасимчук отметила, что в совокупности с убийством и ранением детей, передачей на усыновление россиянам, принуждением к изучению русского, это можно назвать геноцидом против Украины из-за украинских детей.