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Факты / Україна

Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи

Валентина Чорна, редактор ленты
швидка допомога

Люксембург передал Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Бельгии.

— Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию — спасать жизни наших защитников, которые защищают наше государство, а также мирных жителей, которые постоянно становятся жертвами варварских российских обстрелов, — говорится в сообщении.

Акция была реализована в рамках инициативы LUkraine asbl Ukraine is calling, которую поддержало посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

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Целью указанной инициативы стал сбор €10 млн для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Ранее стало известно, что в Люксембурге была создана специальная компания, которая занимается закупкой снарядов для реактивных систем залпового огня Град и передает их Украине.

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Фото: посольство Украины в Бельгии

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