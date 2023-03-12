Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи

Март, 12 в 18:17

Люксембург передал Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Бельгии.

— Уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта, где они будут осуществлять свою главную миссию — спасать жизни наших защитников, которые защищают наше государство, а также мирных жителей, которые постоянно становятся жертвами варварских российских обстрелов, — говорится в сообщении.

Акция была реализована в рамках инициативы LUkraine asbl Ukraine is calling, которую поддержало посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.

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Целью указанной инициативы стал сбор €10 млн для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Ранее стало известно, что в Люксембурге была создана специальная компания, которая занимается закупкой снарядов для реактивных систем залпового огня Град и передает их Украине.

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Фото: посольство Украины в Бельгии