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Факты / Україна

На Донетчину прибыло пополнение оккупантов, отмечается низкая мотивированность идти в бой — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Російський окупант у Маріуполі
Фото: Getty Images

В Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение российских оккупантов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные гаджеты и бытовую техники российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах, — говорится в сводке.

Противник продолжает нести потери, 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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