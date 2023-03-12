На Донетчину прибыло пополнение оккупантов, отмечается низкая мотивированность идти в бой — Генштаб
В Ялту, что в Донецкой области, прибыло пополнение российских оккупантов из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
— В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные гаджеты и бытовую техники российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах, — говорится в сводке.
Противник продолжает нести потери, 11 марта отмечено поступление около 30 тел погибших оккупантов в местный морг Энергодара.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.