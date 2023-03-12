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Факты / Україна

Ситуация тяжелая, но контролируемая: Гайдай об обороне Луганской области

Анастасия Кожушко, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на всех трех направлениях на Луганщине тяжелая, но стабильная. Враг пытается прорвать украинскую оборону ежедневными наступлениями, впрочем, ВСУ дают достойный отпор и удерживают территории.

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

– В районе Кременной оккупанты бросали в бой новые танки Т-90, но через две недели они там кончились — сейчас захватчики идут в наступление на Т-72. Техника, боекомплект и личный состав россиян постепенно уничтожаются нашими военными, — сказал он.

Глава ОВА отметил, что оккупанты все чаще стали использовать дроны, как разведывательные, так и ударные.

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– Постоянно сейчас подключают дроны. Кстати их у россиян стало больше, как дроны, которые корректируют так и дроны-камикадзе и дроны для того, чтобы сбрасывать на наши позиции какие-то взрывные устройства, — отметил Гайдай.

Напомним, в феврале Генштаб сообщал, что на временно оккупированные территории Луганска прибыла команда инструкторов из Ирана, для обучения российских солдат управлять БПЛА.

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