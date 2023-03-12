В метро Киева не работают только что пополненные транспортные карты – КГГА
12 марта на станциях метро Киева временно не работают только пополненные транспортные карточки.
Как объяснили в КГГА, произошло это по техническим причинам.
– Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса, – отмечают в администрации.
Оплатить за проезд на данный момент можно:
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- транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее;
- разовым бумажным QR-билетом;
- QR-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
О возобновлении работы в КГГА обещают сообщить дополнительно.