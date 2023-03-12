Март, 12 в 10:18

12 марта на станциях метро Киева временно не работают только пополненные транспортные карточки.

Как объяснили в КГГА, произошло это по техническим причинам.

– Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса, – отмечают в администрации.

Оплатить за проезд на данный момент можно:

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транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее;

разовым бумажным QR-билетом;

QR-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бесконтактной банковской картой;

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

О возобновлении работы в КГГА обещают сообщить дополнительно.