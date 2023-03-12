Восстановление от атаки РФ 9 марта продолжается, в Харькове применяются аварийные отключения — Укрэнерго
В воскресенье, 12 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами.
Об этом сообщает Укрэнерго.
— В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе, — говорится в сообщении.
Из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области.
В других регионах ограничения энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.
Действующие ограничения в регионах — сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта.
В Укрэнерго напомнили, что в результате российских атак на подстанции прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.
Источник: Укрэнерго