Восстановление от атаки РФ 9 марта продолжается, в Харькове применяются аварийные отключения — Укрэнерго

Март, 12 в 12:12

В воскресенье, 12 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами.

Об этом сообщает Укрэнерго.

— В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе, — говорится в сообщении.

Из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области.

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В других регионах ограничения энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

Действующие ограничения в регионах — сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта.

В Укрэнерго напомнили, что в результате российских атак на подстанции прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.

Источник: Укрэнерго