Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Восстановление от атаки РФ 9 марта продолжается, в Харькове применяются аварийные отключения — Укрэнерго

Бедрак Виктория, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 12 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами.

Об этом сообщает Укрэнерго.

— В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе, — говорится в сообщении.

Из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области.

Сейчас смотрят

В других регионах ограничения энергопотребления не применялось, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

Действующие ограничения в регионах — сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта.

В Укрэнерго напомнили, что в результате российских атак на подстанции прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.

Читайте
Искали системы Patriot. В ОК Юг рассказали о тактике россиян во время последнего массированного обстрела

Источник: Укрэнерго

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка