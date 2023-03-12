За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1090 оккупантов и 25 единиц вражеской техники
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 159 090 своих военных, из них 1090 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 12.03.23:
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- танков — 3466 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6769 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2487 (+4) ед,
- РСЗО — 493 (+0) ед,
- средств ПВО — 259 (+2) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0),
- крылатых ракет — 907 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) ед,
- специальной техники — 242 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 382-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.