За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1090 оккупантов и 25 единиц вражеской техники

Март, 12 в 8:55

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 159 090 своих военных, из них 1090 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 12.03.23:

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танков — 3466 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6769 (+7) ед,

артиллерийских систем — 2487 (+4) ед,

РСЗО — 493 (+0) ед,

средств ПВО — 259 (+2) ед,

самолетов — 304 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0),

крылатых ракет — 907 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) ед,

специальной техники — 242 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.