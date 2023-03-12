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Факты / Україна

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1090 оккупантов и 25 единиц вражеской техники

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 159 090 своих военных, из них 1090 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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  • крылатых ракет — 907 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) ед,
  • специальной техники — 242 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Читайте
Карта боевых действий на 12.03.2023 – ситуация на фронте

Источник: Генштаб ВСУ
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